فنان يطلب يد ابنة زينب العسكري.. والجمهور يسخر منها

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
ظهر مقطع فيديو حديث للابنة الكبرى للفنانة البحرينية المعتزلة زينب العسكري، والتي تدعى “الزين”.
ابنة الفنانة البحرينية ظهرت في مقطع الفيديو، وقد دخلت في مرحلة المراهقة، وظهر معها الفنان الكويتي حسين المهدي، والذي طلب يدها من والدتها الفنانة التي كانت ترافقها.
الفنان الكويتي قال مازحا: ” “وين أمها أريد خطبتها ياجماعة”، وهو ما أشعر الفتاة بالخجل وذهبت لوالدتها.
نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا مقطع الفيديو بشكل كبير، إلا أنهم سخروا من الفتاة ووالدتها، حيث أكدوا أنها تشبه والدتها الفنانة زينب العسكري قبل عمليات التجميل.
يذكر أن الفنانة البحرينية زينب العسكري كانت قد ابتعدت عن الوسط الفني في العام 2008 وكان مسلسل “لعنة امرأة” آخر أعمالها على الشاشة، وذلك بعد زواجها من رجل الأعمال عبد الله بن سالم بن سلطان القاسمي، ولديها منه ثلاثة بنات هن «الزين» و«الحلا» و”الغلا”.
وكشفت زينب في تصريحات سابقة أنها ابتعدت عن الفن بسبب زواجها واهتمامها بأطفالها وليس بسبب ارتدائها للحجاب.
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