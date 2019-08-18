إعلامي يدافع عن حلا شيحة بعد انتقادات صورها مع أبنائها

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نشرت الفنانة المصرية حلا شيحة مجموعة صور مؤخرا جمعتها بأبنائها خلال قضائها أجازة عيد الأضحى معهم في كندا.

صور حلا عرضتها للكثير من الانتقادات من جمهورها، وهو ما دفع الإعلامي أحمد يونس للدفاع عنها، حيث كتب: “حلا شيحة، نزلت صورة لها مع أولادها، يا نهار أزرق على كمية الناس اللي دخلوها جهنم وولعوا فيها وحددوا لها مكانها فين بالضبط”.

وأضاف، على حسابه الخاص على موقع “تويتر”: “احنا ما شاء الله خلاص وصلنا لمكان أعلى من ربنا سبحانه، أنتو عارفين المصيبة فين، إن كل واحد فينا لو ربنا كشف ستره عنه هنحفر حفرة وندفن نفسنا بالحيا دفن جماعي”.

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وكانت الفنانة المصرية حلا شيحة قد ظهرت في الصور برفقة أطفالها، حيث تجولوا معا في عدد من الأماكن للاستجمام.

الفنانة المصرية علقت في رسالة قالت فيها إنها تتواجد في كندا للاستمتاع بأجازة العيد مع أطفالها، وعبرت عن حبها الشديد لهم، واعتبارهم أهم شيء في حياتها، وأكدت أنهم دائما كانوا موجودين معا وسيظلون كذلك.

وتعرضت حلا شيحة للانتقادات، حيث اتهمها جمهورها بأنها تركت أولادها من أجل العودة للتمثيل، وتسببت في تفريقهم، حيث يعيش معها ابنتها الصغرى وابنها الأصغر، بينما أولادها الأكبر يتواجدون مع والدهم في كندا.