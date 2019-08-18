ساني ليون تحتفل بمهرجان«راكشاندهان» مع عائلتها.. صور

رنا صلاح الدين - بوليوود - فتحي خلاف

في 15 أغسطس، يتم الاحتفال بمهرجان “راكشا باندان”، وهو عيد من الاعياد الذي يحتفل به الهندوس لتقديس العلاقة الأخوية بين الأشقاء، أحد هؤلاء المحتفلين نجمة الاباحية السابقة وممثلة بوليوود ساني ليون.

حيث احتفلت ليون مع أطفالها الثلاثة، وقامت أيضًا بمشاركة صورها على حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي Instagram، ولا تظهر هذه الصور ساني ليون فحسب، بل أطفالها وزوجها، وممثل بوليوود رانفيجاي سينج.

كان كل الأطفال يرتدون ملابس وردية للاحتفالات، وقد شوهدت نيشا في فستان وردي بينما كان نوح واشر يرتديان قمصانًا وردية اللون على سروال ملون.

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مؤخرا تصدرت ساني قائمة “مشاهير جوجل في الهند” ، مرة أخرى، متجاوزة رئيس الوزراء ناريندرا مودي ونجمي بوليوود سلمان خان وشاروخان في القائمة.

وفقًا لتحليلات Google Trends ، فإن معظم عمليات البحث المتعلقة بـ ساني Sunny تتعلق بمقاطع الفيديو التابعة لها، إلى جانب سلسلتها وسيرتها الذاتية Karenjit Kaur: The Untold Story Of Sunny Leone.

واكتسبت ليون شهرتها من خلال ظهورها في برنامج الواقع الشهير Bigg Boss، وبعدها انتقلت إلى تمثيل الأفلام الاباحية، كما شاركت ساني بجرأة في تصوير جلسات تصوير ساخنة والتقاط الصور لصالح أغلفة المجلات العالمية، وساهمت مشاركتها في الإعلانات التجارية في انتشارها وازدياد شهرتها في جميع أنحاء البلاد .

وأبرز أعمال ساني الفنية كانت مشاركتها في أغنية Crazy Habibi و Decent Munda من فيلم ارجون باتيلا Arjun Patiala.