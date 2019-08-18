أول ظهور لجيهان نصر مع أولادها بعد فترة غياب طويلة.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

بعد غياب طويل عن الساحة الفنية، ظهرت مجموعة صور حديثة للفنانة المصرية المعتزلة جيهان نصر.

فقد حرصت جيهان نصر على حضور العرض المسرحي “الملك لير” برفقة أولادها الأربعة، حيث أنها لديها ثلاثة بنات وولد.

الفنانة هبة مجدي، المشاركة في بطولة المسرحية، التقطت الكثير من الصور التذكارية مع جيهان نصر وأولادها، ونشرتها على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”.

هبة عبرت عن سعادتها الشديدة بلقائها بالفنانة المعتزلة، حيث قالت: “أجمل مفاجأة حصلت إمبارح في عرض الملك لير أني شفت النجمة ” چيهان نصر ” و اولادها انا بحبها قوي و انتي شرفتينا و اسعدتينا بوجودك”.

وقد عبر متابعو هبة عن إعجابهم الشديد بصور جيهان نصر وأولادها، وأكدوا أن بناتها الثلاثة يشبهنها كثيرا.

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يذكر أن فترة التسعينات كانت فترة النجومية للفنانة المعتزلة جيهان نصر حيث قدمت خلالها أشهر أعمالها التي تراوحت بين المسلسلات والفوازير والأفلام السينمائية حتى كان قرار اعتزالها الفن المفاجئ.

وجيهان نصر وُلدت في يوم 11 مايو عام 1972، وكان الظهور السينمائي الأول لـها من بوابة فيلم «زوجة رجل مهم»، عندما جسّدت دور الفنانة ميرفت أمين وهي صغيرة أما الظهور الثاني فكان في فيلم «خليل بعد التعديل»، وجسدت دور ابنة الفنان محمود عبدالعزيز.

بدأت «جيهان» طريقها إلى الشهرة مرة أخرى من خلال الإعلانات وسافرت إلى الخليج وشاركت في العديد من الأعمال الفنية وحققت نجاحًا باهرًا، وكانت الانطلاقة الفنية الحقيقية لجيهان داخل مصر من بوابة مسرحية «تكسب يا خيشة»، بعدها اهتم الفنان سمير غانم باصطحابها معه في أعماله الفنية، مثل مسرحية بهلول في إسطنبول، وفوازير المضحكون، وغيرهما.

اتجهت «جيهان» إلى التليفزيون بعد ذلك، وشاركت في العديد من الأعمال الدرامية، مثل «المال والبنون»، و«من الذي لا يحب فاطمة»، و«الأبطال»، و«البخيل وأنا»، وغيرها.

سعى رجل الأعمال السعودي، سعود الشربتلي، إلى التعرف عليها، ونجح بواسطة الفنان سمير غانم من الجلوس معها ووضع شرطًا للزواج، وهو اعتزال الفن.

أرسل «الشربتلي» طائرة خاصة إلى القاهرة لإحضار أسرة «جيهان»، وتم عقد القران في 1997 وأهداها حينها خاتمًا قدره 200 ألف دولار، ومهرًا قدره مليون دولار، ومؤخر صداق 1.5 مليون دولار، وقصرًا بلندن وآخر بكندا، ودفع هدية لأبويها وأشقائها 100 ألف دولار.

عادت جيهان نصر للظهور من خلال وسائل التواصل الاجتماعي مع ابنائها وزوجها حيث ظهرت مرتدية الحجاب لكنها محتفظة بجمالها رغم مرور 20 عاما على اعتزالها.