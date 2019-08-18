غادة عادل وابنتها بإطلالة صادمة في أحدث ظهور لهما.. صورة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أثارت الفنانة المصرية غادة عادل، حالة جدل واسعة بأحدث ظهور لها برفقة ابنتها وعدد من أصدقائها، وذلك خلال تواجدهم بإحدى القرى الساحلية.

وظهرت غادة عادل، بإطلالة جريئة حيث اختارت توب قصير وجيب شورت قصير، وابنتها كذلك وسببت إطلالتهما صدمة كبيرة لجمهور غادة عادل بسبب جرأتهما.

وكانت غادة عادل قد اعتمدت خلال الفترة الماضية اكثر من إطلالة جريئة خاصة جلسة التصوير التي خضعت لها مؤخرًا وعرضتها للكثير من الانتقادات.

من ناحية أخرى، انتهت غادة عادل، مؤخرًا من تصوير دورها في مسلسل “مملكة إبليس”، والذي كان مقررًا عرضه في السباق الرمضاني الماضي، ولكن تم تأجيله بسبب مشاكل إنتاجية.

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المسلسل يشارك في بطولته رانيا يوسف، سلوى خطاب، أحمد داوود، إيمان العاصي، كريم قاسم، محمود الليثي، وأسماء جلال، خالد أنور، ونانسي صلاح، من تأليف محمد أمين راضي، وإخراج أحمد خالد موسى.

وعلى الصعيد السينمائي حققت غادة نجاحا كبيرا مؤخرا من خلال فيلم «كازابلانكا»، مع الفنان أمير كرارة، والذي حصد أعلى إيرادات في موسم عيد الفطر.

وفيلم “كازابلانكا” من بطولة كل من أميرة كرارة وغادة عادل وإياد نصار وعمرو عبد الجليل ولبلبة ومحمود البزاوي وأحمد داش والتركي هاليت أرجنش، ومن تأليف هشام هلال، وإخراج بيتر ميمي، وإنتاج وليد منصور، كما يظهر خلال الأحداث عدد من ضيوف الشرف، وهم الفنان مصطفى شعبان، والفنان أحمد فهمي، والفنانة نيللي كريم.