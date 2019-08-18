الفنان اللبناني إلهام مالك يعلن اعتزال الفن ويتفرغ لحياة الرهبانية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أعلن الفنان اللبناني إلهام مالك، اعتزال الغناء، في سبيل اعتناق الحياة الرهبانيّة في رهبنة Mission de Vie ، ليكرّس حياته بكاملها إلى الله بعد مسيرةٍ فنيّةٍ ناجحة.

وقدم إلهام مالك، خلال مشواره الفني عدد من الأغاني الناجحة ومنها أغنيات مثل “بابوري رايح رايح” و”جبلية” و”بعشق كلامك”.

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وكان مالك قد عاد إلى اعتماد إسمه الحقيقي “جورج غانم” قبل أيام عبر مواقع التواصل الإجتماعي، وودّع أصدقاءه في رسالةٍ على واتساب أعلن فيها عن تغيير رقم هاتفه.

ويسير مالك على خطى الفنان اللبناني ربيع الخولي، الذي دخل أحد الأديرة في لبنان، واعتزل الفن ليصبح راهبا باسمه الحقيقي طوني الخولي سنة 2000، و كاهنا يوم 28 تموز (يونيو) 2008 في جامعة الروح القدس.