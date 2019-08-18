موقف إنساني لعمرو دياب مع شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح.. صور

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيا الفنان عمرو دياب، حفلًا عنائيًا كبيرًا في العلمين الجديدة بالساحل الشمالي، تحديدًا في «الميوزيك أرينا» بمجمع الماسة، حضره حشد هائل من جمهوره من الجنسين.

وقدم عمرو دياب، خلال الحفل باقة مميزة من أهم أغانيه التي تجمع بين القديم والحديث، وسط تفاعل كبير من الجمهور معه طوال الحفل.

الفنان المصري، فاجأ جمهوره خلال الحفل باستقباله شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة على المسرح، وقام بمساندته والتقاط صور تذكارية معه وسط تصفيق من كل حضور الحفل لموقف عمرو دياب.

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وأعلن عمرو دياب، خلال الحفل أنه سيقوم بطرح أغنية جديدة يوم الثلاثاء المقبل، دون الإعلان عن اسمها، ليغني بعدها «قمرين، وده لو اتساب، وراجع، وأجمل عيون، ووياه، ومعاك قلبي، ويتعلموا، والعالم الله، ونغمة الحرمان، وأول يوم في البعد، وراجعين، ايام وبنعيشها، الليلادي، كان طيب، مابلاش نتكلم في الماضي، وميال، وشوقنا، وخلينا لوحدينا».

وقام الهضبة بغناء «أول يوم في البعد» وأعلن طرحها في ألبومه المقبل، وهي من كلمات أحمد المالكي وألحان محمدي، وتقول كلماتها: «أول يوم في البعد يوم بيعدي سنين، عمر مابين عمرين، ماشي لوحدك تسأل نفسك هو انا رايح فين، أول يوم في البعد لما تبات مجروح، والأحلام بتروح، إحساسك وحبيبك سايبك زي طلوع الروح، لينا حياة مع بعض هنعوضها منين وهنعوضها بمين، أول يوم من يوم معرفتك قلبي يموت».