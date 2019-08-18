رزان مغربي توجه تهنئة خاصة لابنة أحمد حلمي ومنى زكي.. شاهد

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
نشرت الفنانة اللبنانية رزان مغربي صورة تجمعها بالنجمين أحمد حلمي ومنى زكي وابنتهما الكبرى “لي لي”، وذلك خلال حضورهم حفل جنيفر لوبيز في العلمين الجديدة.
رزان عبرت عن سعادتها بلقائهم، كما وجهت تهنئة خاصة لـ “لي لي” بمناسبة عيد ميلادها،كما وصفتها بأنها تجمع في الشبه بين والديها.
الفنانة اللبنانية كتبت، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”: “منى احمد و لي لي العيلة الفنية الجميلة بـ concert jlo والأحلى من هيك إن لي لي برج الأسد متلي وانا كنت كتير مبسوطة اني شفتا صبية متل القمر شبه ماما و بابا”.
وهنأت لي لي بعيد ميلادها، بقولها: “عيد ميلاد سعيد يا لي لي.. ربنا يحفظك”، وقد عبر الجمهور عن إعججابهم بالصورة وتمنوا لـ “لي لي” عيد ميلاد سعيد.
وكان الفنان أحمد حلمي وزوجته الفنانة منى زكي قد حضرا حفل الفنانة العالمية جنيفر لوبيز بمدينة العلمين الجديدة، واصطحبا معهما ابنتهما الكبرى “لي لي”، وذلك في ظهور نادر لها، حيث كان النجمان يحرصان على إخفاء ملامحها حفاظا على خصوصيتها.
وظهر كل من حلمي ومنى وابنتهما بإطلالات بيضاء، والتقطوا عددا من الصور سويا خلال استمتاعهما بالحفل.
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