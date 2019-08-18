مي كساب تحتفل بعيد زواجها وتوجه رسالة رومانسية لـ أوكا.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
احتفلت الفنانة المصرية مي كساب بعيد زواجها الخامس من مطرب المهرجانات أوكا.
الفنانة المصرية نشرت مجموعة صور من حفل زفافها، على حسابها الخاص على موقع “انستجرام”، ووجهت رسالة رومانسية لزوجها.
مي كتبت: “كل عيد جواز وإنت حبييي عدو ٥ سنين بحلوهم ومرهم المهم عدو علي خير.. عقبال المؤبد يا حلو إنت يا أبو العيال ربنا يخليك لينا ويحفظك من كل شر بحبك”.
وكانت الفنانة المصرية مي كساب قد كشفت في شهر يونيو الماضي، خلال استضافتها مع الإعلامي فادي إبراهيم ببرنامج “الصبح بالليل” على محطة الراديو 9090، أنها حامل في مولودها الثالث، وأنها من المقرر أن تضع مولودها في شهر أكتوبر القادم.
مي رفضت الكشف عن جنس مولودها أو الاسم الذي ستطلقه عليه، لافتة إلى أن ابنتها الأولى “فريدة” أسماها والدها، أما ابنتها الثانية “داليدا” فكانت تريد في البداية تسميتها “مريم”، لكن زوجها جاء لها وهي في البنج وقال لها “إيه رأيك نسميها داليدا؟”،فصرخت وقالت له “سميها أي حاجة”.
يذكر أن الفنانة المصرية مي كساب متزوجة من مطرب المهرجانات “أوكا”، ولديها منه طفلتين هما “فريدة وداليدا”.
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