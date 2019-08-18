الحكم بحبس أحمد الفيشاوي

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
قضت محكمة الأسرة بحبس الفنان المصري أحمد الفيشاوي لامتناعه عن سداد متجمد نفقة ابنته لينا من المهندسة هند الحناوي.
وحكم على الفنان بالحبس لمدة شهر، وأقام شعبان سعيد المحامي وكيلًا عن هند الحناوي، الدعوى المقيدة برقم 86 سنة 2019 أسرة الخليفة، بمتجمد نفقة ضد طليقها الفنان أحمد الفيشاوي.
وقال “سعيد” في دعواه إن الفيشاوي امتنع عن سداد النفقة المقررة لصالح ابنته “لينا” والمقدرة بـ 234 ألفا و600 جنيه، والصادر بها حكم قضائي واجب النفاذ.
وبدأت مشكلات النفقة بين الفيشاوي الصغير وهند الحناوي منذ شهور، وأقامت هند أكثر من دعوى ضد الفنان، وتقدمت بأوراق رسمية للمحكمة تكشف عن دخله السنوي.
لينا هي الابنة الوحدة للفنان أحمد الفيشاوي، وتفجرت في عام 2004 قضية نسب زلزلت الرأي العام وقتها، عندما قالت هند الحناوي إنها تزوجت من أحمد الفيشاوي عرفيا.
الفنان الشاب نفى أي علاقة بينه وبين هند الحناوي، ووقف بجواره والديه، ولكن من خلال فحص الحمض النووي تم إثبات نسب الطفلة للفيشاوي.
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