حكيم يحشد جمهوره وهاني شاكر يعلن عن حفله المقبل

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري حكيم، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة من إحدى حفلاته السابقة، داعيا جمهوره ومحبي أغانيه إلى حضور حفله في الساحل الشمالي، الخميس 22 أغسطس/آب، قائلا: "هستناكم يوم الخميس.. هنولع الدنيا وهنعمل أحلى حفلة".
وعلى صعيد آخر نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر إعلانا حول موعد حفله المقبل في ٢٣ أغسطس/آب الجاري.
ويندرج الحفل ضمن مهرجان "القلعة" الذي تبدأ فعالياته الأحد، وتستمر حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.
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