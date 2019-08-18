حكيم يحشد جمهوره وهاني شاكر يعلن عن حفله المقبل

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري حكيم، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام" صورة من إحدى حفلاته السابقة، داعيا جمهوره ومحبي أغانيه إلى حضور حفله في الساحل الشمالي، الخميس 22 أغسطس/آب، قائلا: "هستناكم يوم الخميس.. هنولع الدنيا وهنعمل أحلى حفلة".

وعلى صعيد آخر نشر أمير الغناء العربي هاني شاكر إعلانا حول موعد حفله المقبل في ٢٣ أغسطس/آب الجاري.

ويندرج الحفل ضمن مهرجان "القلعة" الذي تبدأ فعالياته الأحد، وتستمر حتى مطلع سبتمبر/أيلول المقبل.



