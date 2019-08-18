شكرا لقرائتكم خبر عن "بتلبس هدومه".. صوفى تيرنر مع زوجها "جو جوناس" فى شوارع نيويورك والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - رصدت احدى الكاميرات، الممثلة العالمية صوفى تيرنر مع زوجها المغنى العالمى جو جوناس، فى شوارع مدينة نيويورك، وهو الظهور الأول للثنائى بعد انتهاء شهر العسل الذي قضوا منه بضعه ايام على سواحل إيطاليا وجزر المالديف، نهاية الشهر الماضى.

وظهرت تيرنر فى الصور التى التقطت لها مع زوجها، وهى ترتدى "قميص" أبيض اللون طويل ومن الأسفل "شورت"، وممسكه بيد زوجها وسط شوارع المدينة الأمريكية.

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فبعد حفل زفافهما الذى أقيم في لاس فيجاس وهو الحفل الذي تكلف 600 دولار فقط وحضره أشقاء جو من أسابيع، وهو الحفل الذى أقيم بشكل مفاجئ بعد حفل توزيع جوائز بيلبورد، وقام العروسان بالتقاط صور على سيارة كاديلاك وردية اللون تعود للخمسينيات، خاض الثنائى رحلة إلى جزيرة المالديف ومن ثم شواطئ ايطاليا، وشاركت صوفى صورهما فى تلك الرحلة التى تعد "شهر العسل".





وسطع نجم تيرنر فى مسلسل Game of thrones، التى جسدت فيه شخصية "سانسا ستارك" الشهيرة، والتى سرعان ما حجزت مقعدها وسط الكبار فى عالم الدراما، وكانت اخر اعمالها السينمائية مشاركتها فى الفيلم الأخير من سلسلة أفلام Xmen، الذى جاء بعنوان dark phoenix.