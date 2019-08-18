شكرا لقرائتكم خبر عن عصام السيد يسترجع ذكرياته مع محسن حلمى بمناسبة تكريمه من "القومى للمسرح" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى المخرج عصام السيد بتكريم المهرجان القومى للمسرح فى دورته الثانية عشر المخرج الكبير محسن حلمي وذلك من خلال إصدار باسم "محسن حلمى العابر للزمن"، وذلك عبر صفحته على فيس بوك، حيث علق على ذلك باسترجاع ذكرياته التي جمعته بـ محسن حلمي عائداً بالزمن إلى فرق التمثيل بجامعة عين شمس.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح شهد توافد العديد من النجوم خلال الساعات الماضية مثل محمود حميدة، سوسن بدر، لطفى لبيب، وغيرهم من أهم النجوم والنجمات.