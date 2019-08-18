شكرا لقرائتكم خبر عن سمية الألفى تحتضن توفيق عبدالحميد وتبكى فى كواليس افتتاح مهرجان المسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الفنانة سمية الألفى فى كواليس افتتاح مهرجان المسرح فى أول ظهور لها بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوى وقد بدت عليها آثار الحزن الشديد، ولكنها حرصت على تهنئة الفنان توفيق عبدالحميد فى كواليس المسرح بعد تكريمه ومغادرته قاعة الاحتفال.

الفنانة سمية الألفى عانقت توفيق عبدالحميد وبكى كلاهما من شدة التأثر بينما حرص ابنها المونتير عمر الفيشاوى على تهنئة الفنان توفيق عبدالحميد الذى احتضنه بحرارة والتقط معه بعض الصور.



سمية الالفى ودموعها اثناء استلام نجلها تكريم والده فاروق الفيشاوى

وكان اسم الراحل الفنان الكبير فاروق الفيشاوى ضمن المكرمين فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح وأكد الفنان أحمد عبد الغزيز رئيس الذورة الثانية عشر من المهرجان أنه كان من المفترض أن يكون الفيشاوى حاضرا لهذا التكريم ولكنها إرادة الله وعزاؤنا أنه معنا بفنه ،مضيفا"فاروق الفيشاوى الغائب الحاضر ورفيق الدرب"

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فيما تسلم درع التكريم عن عمر فاروق الفيشاوى وسط تصفيق حار من الجمهور.

كما ضجت القاعة بالتصفيق الحار والهتاف باسم الفنان توفيق عبدالحميد أثناء تكريمه فى افتتاح المهرجان ، وهو ما جعله يجهش بالبكاء تأثرا من حفاوة الجمهور بعد سنوات من غيابه وهو ما يؤكد ارتباط الجمهور الشديد بالفنان وأن هذا الجمهور يشعر بإخلاص الفنان ويبادله العطاء بالحب.

سمية الالفى وتوفيق عبد الحميد