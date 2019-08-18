شكرا لقرائتكم خبر عن محمد محسن يعبر عن سعادته بتكريم محسن حلمى: أبويا ومهما قلت مش هقدر أعبر والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - احتفى الفنان محمد محسن بتكريم المهرجان القومي للمسرح فى دورته الثانية عشر للمخرج الكبير محسن حلمي عن طريق إصدار المهرجان القومى للمسرح إصدار باسم " "محسن حلمى العابر للزمن"، وذلك عبر صفحته على فيس بوك، حيث عبر محسن عن سعادته بكتابة بوست طويل تحدث فيه عن سعادته البالغة بهذا التكريم واصفاً حلمى بأنه بمثابة والده.

جدير بالذكر أن حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح شهد توافد العديد من النجوم خلال الساعات الماضية مثل محمود حميدة، سوسن بدر، لطفى لبيب، وغيرهم من أهم النجوم والنجمات.