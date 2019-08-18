شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حجاج يستعين بجملة لحنية لمحمد فوزى ضمن ألبومه "هتزهزة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قال الملحن بلال سرور، أنه يتعاون مع المطرب مصطفى حجاج فى ألبومه الجديد، المقرر طرحه خلال الفترة المقبلة بـ 3 أغنيات، مشيراً إلى أن الأغنية الأولى تحمل اسم الألبوم وهى "هتزهزه" من كلمات مصطفي حسن، وتوزيع أسامه عبد الهادي.





وأضاف بلال لـ"الخليج 365" أن الأغنية الثانية عبارة عن جملة لحنية للراحل والعملاق محمد فوزي مع معالجه فنية وإعادة توزيع اللحن بشكل جديد ومختلف، وهي فكرة مهندس صوت أمير محروس وتوزيعه، و كلمات مصطفي حسن، والأغنية الثالثة من كلمات مصطفي حسن، وتوزيع أحمد إبراهيم.

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يذكر أن آخر أعمال مصطفى حجاج كليب أغنية "اعمل الصح" الوطنية، من كلمات محمد عاطف، وألحان وليد سعد، وتوزيع أحمد عادل، وإخراج بتول عرفة، وذلك بالتزامن من إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية.