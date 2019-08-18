بعد تسريبه مشاهد من "ولاد رزق 2".. أحمد داود يوجه رسالة لأحد متابعيه

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

أعاد الفنان أحمد داود عبر حسابه على "تويتر"، نشر فيديو يضم مشاهد مسربة من أحدث أفلامه "ولاد رزق2"، كان قد صوره أحد متابعيه من داخل دور العرض.

وعلق داود على الفيديو: "ماينفعش تصور من السينما .. عيب".

يذكر أنه قد تم تسريب نسخة من فيلم "ولاد رزق2" أمس على عدد من المواقع المتخصصة في عرض الأفلام، وذلك بعد أيام قليلة من تسريب نسخة لفيلم "خيال ماَتة" للنجم أحمد حلمي,

"ولاد رزق2"، بطولة أحمد عز، وعمرو يوسف، وأحمد الفيشاوي، وتأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.