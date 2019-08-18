ليالي الصيفية| منة فضالي في حمام السباحة وهنادي مهنا في إيطاليا وناردين فرج في الساحل

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

مع حلول فصل الصيف، يحرص نجوم الفن على الاستمتاع بأوقاتهم في المصايف والمتنزهات داخل وخارج مصر.

"الخليج 365" يرصد في التقرير التالي، صور للنجوم من رحلاتهم الصيفية:

لقاء الخميسي

نشرت الفنانة لقاء الخميسي صورتين على الشاطئ من إجازتها الصيفية، وظهرت وهي ترتدي فستانا فوق المايوه.

نسرين طافش

نشرت الفنانة نسرين طافش من إجازتها الصيفية، وظهرت وهي ترتدي قبعة على رأسها، وعلقت: "إنها حياة جميلة".

إيناس علي

نشرت الفنانة التونسية إيناس علي صورة لها بالمايوه ونظارة شمس غريبة، وعلقت: "لا تثق بالكلام، ثق بالأفعال".

كريم السبكي

نشر المنتج والمخرج كريم السبكي صورة له مع عدد من أصدقائه، من إجازتهم الصيفية.

ساندي علي

نشرت الفنانة التونسية ساندي علي مجموعة صور لها داخل سيارتها من إجازتها الصيفية.

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منة فضالي

نشرت الفنانة منة فضالي صورتين لها، وهي ترتدي مايوه أصفر، داخل حمام سباحة.

فرح علي

نشرت الإعلامية فرح علي صورة من إجازتها الصيفية، التي تقضيها في الساحل الشمالي.

سلمى أبو ضيف

نشرت سلمى أبو ضيف مجموعة صور لها من داخل غرفتها المطلة على البحر، وظهرت وهي ترتدي فستانا أحمر اللون.

هنادى مهنا

نشرت الفنانة هنادى مهنا صورة لها من إجازتها التي تقضيها في ميلانو بإيطاليا.

خالد النبوي

نشر الفنان خالد النبوي صورة له من إجازته التي يقضيها خارج مصر، وظهر فيها وهو يرتدي قبعة.

ناردين فرج

نشرت الإعلامية ناردين فرج صورة لها وهي تجلس أمام البحر، من إجازتها التي تقضيها في الساحل الشمالي.