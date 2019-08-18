موقف محرج لسلمان خان بسبب معجبة

كتبت: ياسمين عمرو في الأحد 18 أغسطس 2019 02:30 صباحاً - يواجه العديد من النجوم العديد من المواقف المحرجة نتيجة حماس بعض المعجبين الذين يقومون بتصرفات هوجاء وغير مسؤولة عند لقائهم بنجمهم المفضل.



وهذا ما حصل مع نجم بوليوود سلمان خان أثناء حضوره العرض الخاص لفيلم “هوم آبك هاين كو” في مومباي حيث حضرت بطلة العمل مادوري ديكسيت .

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حيث شارك المصور الصحفي الشهير Viral Bhayani مقطع فيديو على صفحته على Instagram يظهر خلاله سلمان خان وهو يخرج من صالة السينما ، عندما تمكنت امرأة بطريقة ما من الاقتراب منه وسحب ذراعه من التقاط صورة معه.



النجم الذي صُعق من جرأة المرأة عمد الى تجاهلها وظهر الانزعاج واضحاً على وجهه.

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وهي ليست المرة الأولى التي يواجه فيها خان موقفاً مع معجبيه، فقد سبق وسجلت له الكاميرا موقفاً حين قام بصفع أحد حراسه الأمنيين بعدما دفع فتاة صغيرة كانت تحاول الاقتراب منه.



وكان آخر أعمال سلمان خان فيلم “بهارات” وهو يصور حاليًا فيلم “دابانغ 3” .