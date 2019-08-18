سعد لمجرد يكسر اقامته الجبرية في فرنسا بزيارة سريعة للمغرب.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

نجح النجم المغربي سعد لمجرد في الحصول على تصريح قضائي بمغادرة فرنسا، والتي يقيم فيها تحت الإقامة الجبرية نظراً لاستمرار محاكمته في قضية الاعتداء الجنسي، وسافر إلى المغرب في أجازة قصيرة يقضيها مع عائلته احتفالاً بعيد الأضحى.

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صاحب أغنية «المعلم» فاجأ متابعية بصورة خاصة تجمعه بوالديه في منزل العائلة بالرباط، معلقاً عليها: «الله على راحة بين احضان الوالدين.. اللهم لك الحمد»، حيث تمنى له متابعوه أجازة سعيدة مع أسرته، معربين عن فرحتهم بعودة سعد لوطنه، وهي المرة الثانية التي يزور فيها المجرد، المغرب، منذ بدء محاكمته في فرنسا.

سعد كان قد نشر مؤخراً صورة اثارت جدلاً كبيراً، تجمعه بالنجمة المغربية سميرة سعيد، حيث جمع الثنائي سهرة عشاء مع صديق مشترك يُدعى «يوسف نبيل»، وتوقع البعض أن يكون العشاء خطوة تجهيزية لديو يجمع النجمين.

من ناحية أخرى، طرح سعد لمجرد حديثاً فيديو كليب لديو غنائي جمعه بالفنان المصري محمد رمضان بعنوان «إنساي» من كلمات وألحان سعد لمجرد، ومن إخراج حسام الحسينى، حيث تم تصويرها في باريس.