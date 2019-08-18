لوسي تستعد لتصوير الجزء الثالث من «البيت الكبير»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تستعد الفنانة والممثلة المصرية لوسي لتصوير الجزء الثالث من مسلسل “البيت الكبير” الذي حقق نجاحا كبيرا في أجزاءه الأولي.

ومن المقرر أن تبدأ لوسي العمل على التحضير للمسلسل عقب إجازة العيد التي تقضيها حاليا في الساحل على أن يبدأ التصوير أوائل أكتوبر المقبل، وسيشهد المسلسل تطورات في الأحداث والشخصيات.

ويشارك في بطولة مسلسل “البيت الكبير”، عددًا كبيرًا من نجوم الفن وهم لوسي، أحمد بدير، حجاج عبد العظيم، لقاء سويدان، الراقصة دينا، طارق صبري، ريم هلال، دنيا المصري، أحمد صيام، شريف باهر، تيسير عبدالعزيز، إيمان أيوب، أحمد النقلي، وعلي الوصال، من تأليف أحمد صبحي، وإخراج محمد النقلي.

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وعلى جانب أخر، قررت الفنانة المصرية لوسي أن تختار لها لوك جديد، وأن تكسر نمطيتها المعتادة.

لوسي شاركت محبيها عبر حسابها الشخصي على موقع «أنستجرام» في صور جديدة لها، حيث قررت أن تغير لون شعرها البني للأشقر الفاتح، كما قامت بقصه.

الفنانة المصرية قالت عبر حسابها الخاص إنها كانت في الإسكندرية، حيث قامت بزيارة كوافير هناك للمرة الأولى وفرحت بالمكان جدا، ونصحت الفانز بزيارته.

جمهور لوسي عبر عن إعجابه الشديد بطلتها، وأحب اللوك الذي ظهرت به، وأمطرها الفانز بعدد من التعليقات التي تغزلت فيها.