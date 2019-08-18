أحمد شيبة يطلق أغنية «ولا يصعب علينا».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أطلق المطرب الشعبى المصري أحمد شيبة، أغنيته الجديدة، والتي تحمل عنوان “ولا يصعب علينا”، على قناته الرسمية على موقع يوتيوب، ويقول أول مقطع من الأغنية “ولا يصعب علينا الا الفراق ياعنينا يا حبيبي.. أيام علينا تعدى وتمر زى السحاب.. ناخد معـاها وندي محبه وفرح وعذاب.. أيام بتحكم علينا الشوك يجرح إيدينا.. الله يجازى الأيام”.

من ناحية أخرى طرح شيبة مؤخراً دويتو جديد مع حمادة مجدى بعنوان “الله المستعان” على طريقة الفيديو الكليب، هو من كلمات صلاح مندى ووليد رياض ومحمد النجار، وألحان منعم، ومن توزيع أشرف البرنس.

والجدير بالذكر أن أحمد شيبة قام بغناء الأغنية الدعائية الرسمية لمسلسل “زالزال” للنجم محمد رمضان بعنوان “سيبونا بقى فى حالنا” وهى من كلمات صلاح عطية، وألحان سيد راضي.