تكريم نجوم الفن الـ4 في مهرجان المسرح القومي بمصر

أُقِيم مساء السبت، حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح في مصر، حيث حضره عدد كبير من نجوم الفن، في مقدمتهم سوسن بدر، ومحمود حميدة، ومنال سلامة، وغيرهم.

وبدأت مراسم حفل الافتتاح خارج المسرح، بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبي السجادة الحمراء، التي يمر عليها نجوم الفن الـرابع المصري، وأعضاء لجان التحكيم، والفنانون المكرمون، وضيوف المهرجان.





وداخل المسرح بدأ الحفل بالدقات الـ3 التقليدية، ثم عزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت المذيعة جاسمين طه 12 ضيفاً من ضيوف الشرف المكرمين، الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم.

وأبرزهم الفنانة القديرة سميحة أيوب، والفنان القدير جلال الشرقاوي، والفنان التشكيلي حسين العزبي، ومحيي إسماعيل، وسمير صبري، والمخرج سيد فجل، إلى جانب الشاعر والكاتب المخرج شوقي حجاب، وسهير المرشدي، والناقدة الدكتورة هدى وصفي، مع رئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف، والنجمين محمود حميدة، وعزت العلايلي.

وكرّمت إدارة المهرجان القومي للمسرح المصري، في دورته الثانية، برئاسة الفنان أحمد عبدالعزيز، وحضور وزيرة الثقافه إيناس عبدالدايم عدداً من المبدعين الكبار في فنون المسرح المختلفة.

ومن بين المكرمين أيضاً كل من الفنان الكبير يوسف شعبان، والكاتب يسري الجندي، والأستاذ عاصم البدوي مدير الإدارة المسرحية بالمسرح القومي.

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كما شملت البادرة الفنان لطفي لبيب، والمخرج محسن حلمي، والفنانة القديرة سوسن بدر والمطرب علي الحجار والدكتور عبدربه عبدربه أستاذ الديكور في المعهد العالي للفنون المسرحية، إضافةً إلى توفيق عبدالحميد، والفنانة هالة فاخر والكاتب والروائي السيد حافظ.



واختُتِم حفل الافتتاح بصورة تذكارية تجمع الفنانين المكرمين مع وزيرة الثقافة المصرية الدكتورة إيناس عبدالدايم ورئيس ومدير المهرجان.



