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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشر الفنان المصري أحمد الفيشاوي، عبر حسابه الرسمي على موقع "أنستقرام"، صورة تجمعه بزوجته وأخرى مع الفنانة غادة عبدالرازق على متن طائرة.
وكتب تعليقا مفاده: "في طريقي إلى القاهرة، أعدكم بالعمل من أجل الحفاظ على تراث والدي، وفخور بمساندة زوجتي ودعمها".
وانهالت تعليقات اللوم والعتاب على صور الفنان الذي رحل والده عن الحياة منذ فترة قصيرة، إذ كانت محكمة الأسرة المصرية قد قضت بحبس أحمد الفيشاوي مدة شهر واحد، إثر الامتناع عن سداد النفقة الخاصة بابنته التي أنجبها من طليقته هند الحناوي.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد الفيشاوي يعِد من الطائرة بخلافة والده لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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