بالفيديو.. إنسانية عمرو دياب مع شاب من أصحاب الهمم

القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لفتة إنسانية نالت إعجاب الحضور خلال الحفل الأخير للمطرب المصري عمرو دياب، دعا الفنان الملقب بـ"الهضبة" شاباً من أصحاب الهمم إلى اعتلاء المسرح، حيث التقط معه عدداً من الصور التذكارية.



ونشر دياب صوراً لحفله الذي أُقِيم بمدينة العلمين الجديدة، على حسابه في موقع "أنستقرام"، ومن بينها الصور التي التقطها مع الشاب، إذ حظيت بإشادة كبيرة من متابعي المطرب الكبير.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد دعوة عمرو دياب للشاب واحتضانه على خشبة المسرح.



