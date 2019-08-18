القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - في لفتة إنسانية نالت إعجاب الحضور خلال الحفل الأخير للمطرب المصري عمرو دياب، دعا الفنان الملقب بـ"الهضبة" شاباً من أصحاب الهمم إلى اعتلاء المسرح، حيث التقط معه عدداً من الصور التذكارية.
ونشر دياب صوراً لحفله الذي أُقِيم بمدينة العلمين الجديدة، على حسابه في موقع "أنستقرام"، ومن بينها الصور التي التقطها مع الشاب، إذ حظيت بإشادة كبيرة من متابعي المطرب الكبير.
وتداول نشطاء على مواقع التواصل مقطع فيديو يرصد دعوة عمرو دياب للشاب واحتضانه على خشبة المسرح.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو.. إنسانية عمرو دياب مع شاب من أصحاب الهمم لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بوابة العين الإخبارية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.