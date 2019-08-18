شكرا لقرائتكم خبر عن تحييها أصالة وأحلام والجسمى.. تعرف على خريطة حفلات "موسم الطائف" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد المملكة العربية السعودية حالة من النشاط الفنى والثقافى الذى يهدف إلى توعية الجمهور السعودى والذى يرعاه الهيئة العامة للترفيه والهيئة العامة للسياحة والتراث الوطنى، ومن ضمن هذه النشاطات الفنية "موسم الطائف" من خلال العديد من الحفلات الغنائية المميزة التى تقام على هامش الصيف على مسرح عكاظ، من خلال اختيار عدد من نجوم الغناء العربى.

عبادى الجوهر و داليا مبارك

يحيى النجم عبادى الجوهر حفلا غنائيا ضمن موسم "الطائف"، يوم الجمعة الموافق 23 من شهر أغسطس الجارى، وتشاركه الحفل المطربة داليا مبارك.

يذكر أن عبادى الجوهر الذي يمتلك شعبية جارفة بالوطن العربي ، و الذي قدم عددا كبيرا من أهم وأشهر الاغاني الناجحة و التى يتفاعل معها جمهوره دائما مثل "خلاص ارجع" و"لا سفر" و"يا شوق" و"فى بعدك" و"اجهلك ولى سنين اتخيلك" و"تبى تعرف فى قلبى وش مكانك" وغيرها.



عبادى الجوهر وداليا مبارك

حسين الجسمى

يحيى النجم الإماراتى حسين الجسمى، حفلا غنائيا على مسرح عكاظ ضمن فعاليات موسم "الطائف، بالسعودية، يوم السبت الموافق 24 من شهر أغسطس الجارى.

وطرح حسين الجسمى مؤخرا أحدث أغانيه التي تحمل عنوان "مهم جدا" عبر قناته الرسمية بموقع الفيديوهات الشهير "يوتيوب"، والأغنية من كلمات الشاعر أحمد الصانع، وألحان ورؤية موسيقية لحسين الجسمى، وتوزيع ومكساج حسام كمال.

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حسين الجسمى

اصالة

تحيى النجمة اصالة نصرى، حفلا غنائيا على مسرح عكاظ ضمن فعاليات موسم "الطائف" بالسعودية، يوم الأربعاء الموافق 28 من شهر أغسطس الجارى، وتقدم خلاله أحدث أغنياتها التى طرحتها مؤخرا.

وطرحت أصالة أغنيتها "نكتة بايخة" الأيام الماضية التى حققت عدد كبير من المشاهدات عبر قناتها الرسمية على موقع الفيديو "يوتيوب"، فى وقت وجيز، وهى من كلمات عبد الحميد الحباك، وألحان إيهاب عبد الواحد، وتوزيع فهد.



اصالة

احلام

تحيى النجمة الإماراتية أحلام، حفلا غنائيا على مسرح عكاظ ضمن فعاليات موسم "الطائف" بالسعودية، يوم الجمعة الموافق 30 من شهر أغسطس الجارى، وتقدم خلالها باقى متميزة من أشهر أغنياتها المحببة لجمهورها الذى يحرص على التواجد بحفلاتها بشكل مستمر.