شكرا لقرائتكم خبر عن الممثل الأيسلندى "ذا ماونتن" داخل سيارة "متر × متر" والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر الممثل الإيسلندى هافثور يوليوس بيورنسون صاحب لقب "ذا ماونتن"، فى المسلسل الشهير Game of Thrones، صورة جديدة له داخل سيارة صغيرة، عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام منذ قليل.
وأبدي بيورنسون "ذا ماونتن" عن نيته فى شراء سيارة فى ذلك الحجم، قريباً، وسرعان ما انتشرت الصورة بشكل كبير ونجحت فى حصد تعليقات واعجابات تجاوزت عشرات الالاف فى ساعات.
وظهر ذا ماونتن مؤخراً فى مقطع فيديو طريف نشره عبر حسابه الشخصى بموقع الصور الشهير انستجرام مع المغنى العالمى إد شيران، وتلاعب نجم GOT الذى يعد من أقوى رجال العالم وأكبرهم ضخامة، بالمغنى العالمى فى مقطع الفيديو، وظهر الأول وهو يحمل الثانى بشكل ساخر ويقوم بالتلاعب به لصغر حجمه وسط العديد من أصدقائهما.
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