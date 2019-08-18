بوسيل تحمل كلبها وهيفاء في الجيم.. 10 لقطات لنجوم الفن في 24 ساعة

محمد اسماعيل - القاهرة - إعداد - محمد مجدي:

يحرص نجوم الفن دومًا على مشاركة جمهورهم على مواقع التواصل الاجتماعي لحظاتهم المميزة. الخليج 365 يعرض لكم أبرز 10 لقطات لنجوم الفن في الساعات الأربع والعشرين الماضية:

بسمة بوسيل

نشرت بسمة بوسيل زوجة المطرب تامر حسني صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة، تحمل كلبها.

ريهام أيمن

نشرت الفنانة ريهام أيمن صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة أنيقة على طريقة سيلفي، تقود سيارتها.

ويزو

نشرت نجمة "مسرح مصر" الفنانة دينا محسن الشهيرة بـ "ويزو" صورة لها من أحدث جلسة تصوير، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها بإطلالة جديدة، نالت إعجاب الجمهور.

هنا الزاهد

نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها ترتدي نظارة شمس.

ندى موسى

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نشرت الفنانة ندي موسي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من كواليس تصوير أحد أعمالها.

مريال جسار

نشرت مريال جسار صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها رفقة زوجها الفنان وائل جسار.

لارا إسكندر

نشرت الفنانة لارا إسكندر صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

كارول سماحة

نشرت المطربة كارول سماحة صورة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، من أحدث جلسة تصوير خضعت لها.

هيفاء وهبي

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي صورة جديدة، عبر صفحتها الرسمية على "إنستجرام"، ظهرت فيها تمارس التمارين الرياضية في الجيم.

نيشان

نشر الإعلامي نيشان صورة، عبر صفحته الرسمية على "إنستجرام"، ظهر فيها بإطلالة كاجوال، نالت إعجاب الجمهور.