بعد هزيمة الأهلي.. نبيل الحلفاوي يقترح حلًا عاجلًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365

أعلن الفنان نبيل الحلفاوي عن حل عاجل للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عقب هزيمته مساء أمس من نادي بيراميدز وخروجه من مسابقة كأس مصر.

وكتب الحلفاوي في تغريدة له عبر حسابه على "تويتر": "اقتراح بحل عاجل مؤقت إن اتخذ قرار بشكر لاسارتي، جوزيه في مهمة مؤقتة بمساعدة علي ماهر (كمدرب عام) إلى حين الاستقرار على مدير فني جديد.صلاح محسن ينتقل إلى رقم 1 كرأس حربة. (واستقدام رأس حربة مميز).

وخسر النادي الأهلي من بيراميدز بهدف مقابل لا شيء.

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