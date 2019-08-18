بينهم عمرو مصطفى وطعيمة.. تركي آل الشيخ ينشر صورة لشعراء وملحنين بتي شيرت "الميريا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
نشر تركي آل الشيخ، رئيس هيئة الترفيه السعودية ومالك نادي الميريا الإسباني، عبر حسابه على "إنستجرام" صورة له مع مجموعة من الشعراء والملحنين المصريين، بتي شيرت فريقه، دون أي تعليق.
وظهر في الصورة: "بهاء الدين محمد، وأمير طعمية، وخالد تاج الدين، ونادر عبدالله، وخالد عز، وعمرو مصطفى، وتامر حسين، والمنتج الفني حمادة إسماعيل".
ونشر الشاعر تامر حسين الصورة نفسها عبر حسابه الرسمي بـ"إنستجرام"، وعلق: "بقينا مشجعين الميريا الإسبانى مع زمايلى المٌبدعين والأساتذة الكبار فى ضيافة معالى المستشار تركى ال الشيخ، ومبروك المكسب الميريا يابوناصر وخطوة الدورى الأسبانى لينا كلنا كعرب".
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