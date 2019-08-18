"مطلوب مدير فني محترم".. تعليقات نجوم الفن على هزيمة الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
تفاعل عدد من الفنانين مع خروح الأهلي من بطولة كأس مصر، بعد خسارته من فريق نادي بيراميدز، بهدف مقابل لا شيء.
وكتب الفنان كريم فهمي: "الحقيقة إن لازارتي عمره ما كسب ماتش صعب حتى الدوري جالنا إهداء، مجلس إدارة النادي الأهلي، كابتن بيبو يا حبيبنا يا أسطورتنا ايه مش كفاية لازارتي ولا ايه".
فيما كتب الفنان نبيل الحلفاوي: "الشوط الثاني عادة يلقي الضوء على الفارق بين المدربين، أي لاعب لدينا يمكن تغييره إلا واحدا، لديه حصانة، خرجنا من الكأس، الماتش الإفريقي القادم لا يحتاج مدربا أصلا، أول ماتش هام لدينا بعد شهر، هل ممكن؟ لإنقاذ القادم".
فيما كتب الملحن عزيز الشافعي، المعروف بانتمائه لنادي الزمالك: "ايه ده ؟ تاني؟"، في إشارة لهزيمة الأهلي للمرة الثالثة من بيراميذز، في موسم واحد.
وعلق المطرب محمد محسن قائلا: "الأهلي محتاج مهاجم محترم ومهاري ولا يضيع أنصاف الفرص، ومدير فني محترم، وشكرا".
وسخر الفنان صلاح عبدالله من النتيجة، بنشر صورة له من أحد الأفلام، ومكتوب عليها: "هو كام كام".
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