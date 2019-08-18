نجل الفيشاوي يتسلم تكريم والده وبكاء توفيق عبدالحميد في افتتاح "القومي للمسرح"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

تصوير- محمود عبدالناصر:

اختتمت فعاليات حفل افتتاح المهرجان القومي للمسرح المصري، والذي قدمته الإعلامية جاسمين طه زكي.

وصعد الفنان أحمد عبدالعزيز، رئيس المهرجان، وألقى كلمته، التي طالب فيها القائمين على إنشاء المدن الجديدة بوجود مسرح أو مسرحين، لأن المسرح لا بد أن يقوم بدوره فى المجتمع وينقذنا من التطرف والإرهاب، فلكى ننشء جيلا جديدا مستنيرا لا بد أن يكون هناك مسرح فى كل مدرسة.

وكُرم في نهاية الحفل الفنان لطفي لبيب، وهالة فاخر، ويوسف شعبان، وسلوى محمد علي، وسوسن بدر، وعلي الحجار، الذي غنى على المسرح، والفنان توفيق عبدالحميد، الذي بكى خلال تسلمه الجائزة.

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كما تسلم عمر الفيشاوي، تكريم اسم والده، في حضور والدته الفنانة سمية الألفي، في أول ظهور لهما بعد وفاة الفنان فاروق الفيشاوي.

وبدأ حفل افتتاح الدورة 12 من مهرجان المسرح القومي المصري، في دار الأوبرا المصرية، بحضور الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة.

وقدمت حفل الافتتاح الإعلامية جاسمين طه زكي، وبدأت مراسم الحفل خارج المسرح بعروض كرنفالية مسرحية وموسيقية على جانبي السجادة الحمراء التي يمر عليها نجوم المسرح المصري وأعضاء لجان التحكيم والفنانون المكرمون وضيوف المهرجان من المسرحيين.

وبدأ الحفل داخل المسرح بالدقات الثلاثة التقليدية ثم عزف السلام الجمهوري المصري، وبعدها قدمت جاسمين طه زكي 12 ضيفا من ضيوف الشرف، الذين أثروا الحياة المسرحية بأعمالهم وإبداعاتهم، وهم: "سيدة المسرح العربي" الفنانة سميحة أيوب و"عميد المسرح المصري" الفنان جلال الشرقاوي، والفنان التشكيلي حسين العزبي، والفنان محيي إسماعيل، والفنان الكبير سمير صبري، بالإضافة للمخرج المسرحي الفنان سيد فجل، والشاعر والكاتب شوقي حجاب، والنجمة الكبيرة سهير المرشدي، والناقدة الدكتورة هدى وصفي والمخرج المبدع ورئيس المهرجان القومي للسينما الفنان سمير سيف، والنجم محمود حميدة، والنجم عزت العلايلي.

وكان عدد كبير من النجوم توافدوا على حفل الافتتاح بينهم محمود حميدة وسميحة أيوب وسوسن بدر وعايدة رياض وعزت العلايلي وسمير صبري وصبري فواز وخالد جلال ومحمود مسعود وسهير المرشدي وجلال الشرقاوي ورامي غيط ومحسن منصور وسيف عبدالرحمن ومنال سلامة ومحي إسماعيل وسعيد الصالح وهدى هاني وعلاء قوقة، والأنبا بطرس دانيال، وأحمد شاكر، مدير المسرح القومي.