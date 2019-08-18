فريال يوسف تعلن ترشيح أحدث أفلامها بـ"القاهرة السينمائي"



محمد اسماعيل - القاهرة - كتب-الخليج 365:

كشفت الفنانة التونسية فريال يوسف عن ترشيح أحدث أفلامها "أحلى من الطلاق" بالدورة المُقبلة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

ونشرت فريال بوستر الفيلم عبر حسابها الشخصي بـ"إنستجرام"، وعلقت قائلة: "الحمدلله .. فيلم ( أحلى من الطلاق ) الفيلم المرشح للمشاركة فى مهرجان القاهرة السينمائى الدولى، سعدت بالمشاركة فى هذا العمل وسط مجموعة محترفة على رأسهم المنتج والمؤلف أيمن سليم والمخرج مرقس عادل و الفنان الصديق فراس سعيد ، بتمنى أنه ينال جوائز نظرًا لأهمية قضية الطلاق فى مجتمعنا العربى وأرجائه...

يذكر أن اَخر أعمال الفنانة فريال يوسف، فيلم “محمد حسين” الذي عرض خلال موسم عيد الفطر الماضي بدور العرض السينمائية، بطولة كل من، محمد سعد ومى سليم وويزو وبيومى فؤاد وسمير صبرى، وآخرون، وتأليف شريف عادل، إخراج محمد على، ومن إنتاج أحمد السبكي.