كشف المؤلف صلاح الجهيني، عن موعد طرح الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، حيث طرح أفيش شخصية الفنان آسر ياسين، "الشايب".
وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرح الفيلم في صيف 2020.
و يواصل فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحاً كبيراً، منذ عرضه بجميع دور العرض، وهو
وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حادث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.
كانت هذه تفاصيل خبر بأفيش لـ آسر ياسين.. صلاح الجهيني يكشف موعد طرح "ولاد رزق 3" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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