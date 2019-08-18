بأفيش لـ آسر ياسين.. صلاح الجهيني يكشف موعد طرح "ولاد رزق 3"

كشف المؤلف صلاح الجهيني، عن موعد طرح الجزء الثالث من فيلم "ولاد رزق"، حيث طرح أفيش شخصية الفنان آسر ياسين، "الشايب".

وجاء ذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "فيس بوك"، ومن المقرر طرح الفيلم في صيف 2020.

و يواصل فيلم "ولاد رزق 2"، نجاحاً كبيراً، منذ عرضه بجميع دور العرض، وهو

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بطولة كل من أحمد عز، عمرو يوسف، أحمد الفيشاوي، كريم قاسم، أحمد داود، محمد ممدوح، نسرين أمين، خالد الصاوي، باسم سمرة، ريم مصطفى، مصطفى جعفر، غادة عادل، آسر ياسين، منى ممدوح، ماجد المصري، أصالة نصري، يسرا، سيد رجب، سوسن بدر، محمد لطفي، إياد نصار، ومن تأليف صلاح الجهيني، وإخراج طارق العريان.

وتدور أحداث الفيلم بعد مرور 3 سنوات منذ انتهاء أحداث الجزء الأول، حيث يحاول فيهم الأخوة الأربعة بشتى الطرق الحفاظ على العهد الذي قطعوه على أنفسهم بالابتعاد عن حياة السرقة والجريمة، لكن حادث واحد يطرأ على حياتهم يغير كل ذلك ويدخلهم في عوالم جديدة عليهم ويضعهم في مواجهات شديدة الخطورة مع عدد من المجرمين المحترفين.