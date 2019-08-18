ميرنا وليد - بيروت - كشف الممثل السوري القدير ​رشيد عساف​ لموقع "الفن" أنه يقضي إجازته الصيفية إلى جانب زوجته وأولاده في الولايات المتحدة الأمريكية، على أن يعود خلال الأيام القليلة القادمة إلى دمشق للبدء بأول مشاريعه الدرامية للموسم الدرامي الجديد. وكشف ايضا لموقع "الفن" بعض تفاصيل عمله الجديد وقال: هو عمل بدوي ضخم يحمل اسم "صقار" وأؤدي فيه الشخصية التي تحمل اسم العمل، والعمل من تأليف ​دعد ألكسان​ وإخراج ​شعلان الدباس​ وسيصور كاملاً في سوريا.

وأضاف: العمل مثير وجميل، وسيذكر الجمهور بالمسلسل الشهير "راس غليص"، على أن يبدأ التصوير في شهر أيلول/سبتمبر المقبل، ويعرض خلال شهر رمضان.

ويشار إلى أن رشيد عساف حقق نجاحاً كبيراً عبر شخصية "غليص" في الجزءين الأولين من مسلسل "راس غليص" قبل ما يقارب 13 عاماً، قبل أن يعود هذا العام إلى الدراما البدوية بمسلسل "صقار".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن - رشيد عساف: "صقار" سيذكّر الجمهور بـ"راس غليص" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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