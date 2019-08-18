ميرنا وليد - بيروت - أحيا الفنان عمرو دياب حفلا غنائيا كبيرا فى مدينة العلمين الجديدة رافعا شعار كامل العدد حيث حضر الحفل العديد من الشباب والكبار في السن وايضا المتواجدين فى الساحل الشمالي لقضاء اجازة الصيف.
وافتتح عمرو دياب حفله الغنائي باغنية "الليلة" وسط صيحات كبيرة من الجمهور الذي تواجد بينهم الممثلة دينا الشربيني والممثلة نادية الجندي والاعلامية بوسي شلبي والفنانة انجي شرف وعدد اخر من الفنانين.
واستكمل دياب الغناء بعدد من اغانيه الجديدة والقديمة مثل "قمرين"، "يتعلمو"، "نغمة الحرمان"، "شوقنا"، "دا لو اتساب"، "كان طيب"، "لو عشقاني"، "وياه"، "بحبه"، "راجع"وغيرها من الأغاني.
وأعلن عمرو دياب عن موعد طرح أغنية جديدة من ألبومه المنتظر "أنا غير" يوم الثلاثاء القادم، دون ذكر اسمها، ورد على أحد أسئلة الجمهور بخصوص اسم الأغنية، قائلا: "اسمها هتعرفوه يوم الثلاثاء".
ولبى عمرو دياب خلال الحفل نداء شاب من ذوي الاحتياجات الخاصة طلب التصوير معه وطلب من الحرس الخاص به بمساعدة الشاب للصعود على المسرح للتصوير معه، والتقط العديد من صور السليفي معه ومع الجمهور.
وقام الشاب بتقبيل رأس عمرو دياب، ليحتضنه الفنان وسط تصفيق الحضور، ثم ساعده الجارس الشخصي في الرجوع إلى الجلوس مع الجماهير مرة أخرى.
لمشاهدة ألبوم الصور كاملاً،إضغط هنا.
تصوير محمد علوان
ونورد لكم أدناه لقطات مصورة بالفيديو من الحفل.
كانت هذه تفاصيل خبر خاص بالفيديو والصور-عمرو دياب يعلن عن مفاجأة..ويقوم بعمل إنساني على المسرح لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.