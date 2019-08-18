ميرنا وليد - بيروت - في حديث خاص إلى موقع "الفن"، قالت الفنانة ​نادين صعب​ إنها تستعد لجولة غنائية في كندا وأميركا، وعندما تعود إلى لبنان تكون قد إنتهت من تحضير ألبومها الغنائي، وبعدها تطلقه في الأسواق.

وأضافت نادين في حديثها إلينا قائلة :"صحيح أننا أصبحنا اليوم في عصر الأغنية الضاربة، ولكن سبق أن أطلقت أغنيات منفردة عديدة، ونالت هذه الأغنيات نجاحاً كبيراً، ولدي أغنيات جديدة لم أطرحها بعد، لذلك يجب أن يكون لدي ألبوم موجود في الأسواق، فهو يشكل هوية للفنان وهذا من حقي".

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كانت هذه تفاصيل خبر خاص الفن- نادين صعب :"نعيش في عصر الأغنية الضاربة..وهذا من حقي" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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