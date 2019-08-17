بالحجاب.. ظهور جديد للفنانة المصرية جيهان نصر

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القاهرة - بواسطة ايمان عبدالله - نشرت الممثلة المصرية الشابة هبة مجدي، مجموعة من الصور التي تجمعها بالفنانة المعتزلة جيهان نصر وبناتها، عبر حسابها على موقع "أنستقرام".
وأعربت هبة مجدي عن سعادتها برؤية جيهان نصر صحبةَ أولادها في عرض مسرحية "الملك لير"، قائلة: "بحبها قوي".
وتفاعل عدد كبير من المعجبين مع الصور، كما انهالت التعليقات عليها، ومن بينها: "حلوة بالحجاب.. لسة حلوة زي زمان".
الفنانة جيهان نصر لمعت في الدراما المصرية خلال فترة التسعينيات، ثم اعتزلت الفن في قمة مجدها بعد الزواج.
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