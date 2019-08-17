شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح القومى للمسرح.. الابتسامة لا تفارق لطفى لبيب أثناء تكريمه رغم المرض والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت علامات المرض على الفنان لطفى لبيب، وذلك خلال تكريمه فى المهرجان القومى للمسرح المصرى فى دورته الـ12، وتسلم لبيب الجائزة من وزيرة الثقافة، وجلس مباشرة بعد ذلك، ولم يقف بجوار المكرمين على الخشبة كما فعل باقى الفنانين، لعدم قدرته على الوقوف.

كما أجهش الفنان توفيق عبد الحميد بالبكاء خلال تكريمه فى افتتاح القومى للمسرح، وهتف الحضور له باسمه.

وقدم الفنان أحمد عبد العزيز تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بنفسه، وقال: كان من المفترض أن يكون معنا اليوم لكنها إرادة الله، عزاؤنا أنه معنا بفنه، الغائب الحاضر رفيق الدرب فاروق الفيشاوى، وصعد عمر الفيشاوى ليتسلم تكريم والده الراحل وسط تصفيق حاد من الحضور .

وحضر عدد كبير من نجوم الفن افتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى إسماعيل، أحمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، أحمد ماهر، إيناس مكى، أحمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، السيناريست نادر صلاح الدين، الإعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال.





















































































































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افتتاح المهرجان القومي للمسرح بدار الاوبرا (12)



















































