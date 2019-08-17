شكرا لقرائتكم خبر عن صور.. مدحت صالح يتألق فى حفل مهرجان الصيف بمكتبة الإسكندرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شهدت ساحة مكتبة الإسكندرية، مساء اليوم السبت، حفل الفنان مدحت صالح، والذى شهد إقبالا كبيرا من مواطنى الإسكندرية وزائريها، وتألق صالح على المسرح بباقة من أجمل أغانيه وسط حماس كبير من الجمهور، وقال لجمهور الإسكندرية: "بحبكو".

يأتى ذلك فى إطار فعاليات مهرجان الصيف الدولى السابع عشر، والذى يتضمن العديد من الحفلات الموسيقية وورش العمل وندوات ومحاضرات لفنون الموسيقى والغناء، والمسرح وعروض للسينما المستقلة.



وينظم المهرجان مركز الفنون التابع لقطاع التواصل الثقافى بمكتبة الإسكندرية، ويستمر حتى 31 أغسطس 2019، ويهدف المهرجان إلى نشر الثقافة والتذوق الفنى، ودعم الجودة الفنية وإحياء التراث الفنى والثقافى.

ويشارك فى المهرجان العديد من الفنانين المصريين المتميزين، منهم الموسيقار عمر خيرت، والفنان مدحت صالح، والفنان خالد سليم، بجانب بعض الفنانين الشباب مثل عازفة الماريمبا نسمة عبد العزيز، والفنان محمد محسن، ونوران أبو طالب، ونسمة محجوب، والفنان السورى طارق السويدان وبشير، بالإضافة للعرض المسرحى "أمين وشركاه" للفنان أحمد أمين، والحفلات الشعرية لكل من عمرو حسن وعمرو قطامش وعرض ستاند آب كوميدى من تقديم محمد حلمى.





Advertisements















