شكرا لقرائتكم خبر عن عمر الفيشاوى يتسلم تكريم والده فى المهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - قدم الفنان أحمد عبد العزيز تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بنفسه، وقال: كان من المفترض أن يكون معنا اليوم لكنها إرادة الله، عزاؤنا أنه معنا بفنه، الغائب الحاضر رفيق الدرب فاروق الفيشاوى.

وصعد عمر الفيشاوى ليتسلم تكريم والده الراحل وسط تصفيق حاد من الحضور .

ويحضر عدد كبير من نجوم الفن افتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى اسماعيل، احمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، احمد ماهر، إيناس مكى، احمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، السيناريست نادر صلاح الدين، الاعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال.