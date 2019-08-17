شكرا لقرائتكم خبر عن توفيق عبد الحميد يبكى خلال تكريمه بالمهرجان القومى للمسرح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أجهش الفنان توفيق عبد الحميد بالبكاء خلال تكريمه فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح، وهتف الحضور له باسمه.

وقدم الفنان أحمد عبد العزيز تكريم الفنان الراحل فاروق الفيشاوى بنفسه، وقال: كان من المفترض أن يكون معنا اليوم لكنها إرادة الله، عزاؤنا أنه معنا بفنه، الغائب الحاضر رفيق الدرب فاروق الفيشاوى.

وصعد عمر الفيشاوى ليتسلم تكريم والده الراحل وسط تصفيق حاد من الحضور .

وحضر عدد كبير من نجوم الفن افتتاح المهرجان القومى للمسرح، أبرزهم محمود حميدة، سوسن بدر، صبرى فواز، المخرج خالد جلال، محيى إسماعيل، احمد شاكر، محسن منصور، رمسيس نجيب، مجدى صبحى، أحمد ماهر، إيناس مكى، أحمد الحجار، الموسيقار هانى شنودة، السيناريست نادر صلاح الدين، الإعلامية بوسى شلبى، المخرج جمال ياقوت، الممثل والمخرج شادى الدالى، الأب بطرس دانيال.