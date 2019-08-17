شكرا لقرائتكم خبر عن زياد يوسف يمثل الشر فى مسرحية "حمام الست" بشخصية عالم آثار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يمثل الفنان زياد يوسف فى مسرحية "حمام الست" محور الشر فى العمل المسرحى، حيث يجسد شخصية الدكتور صبرى المسيرى عالم الآثار الذى يحاول الاستيلاء على بيت الموظف الغلبان ويتألق زياد يوميا على خشبة مسرح بيرم التونسى.

المسرحية تدور فى إطار كوميدى غنائى استعراضى وتحقق يوميا نجاحا جماهيريا، وهى من تأليف وإخراج الدكتور جمال ياقوت وبطولة محمد عز وندى بسيونى وهاجر الشرنوبى ومحمد بريقع وأحمد السيد وإسلام صلاح.

والمسرحية من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية التابعة للبيت الفنى للمسرح، وتدور أحداثها حول اكتشاف حمام الملكة كليوباترا فى بيته الذى يقع فى مدينة الإسكندرية بمنطقة بحرى، ويقوم أحد باحثى الآثار بوضع يده على الحمام ويحاول الاستفادة منه فى تحقيق أمجاد علمية، وعلى الجانب الآخر تظهر مجموعة من الفاسدين والمستغلين منهم تاجر آثار يحاول استغلال الحمام الأثرى، والمسرحية قصة مأخوذة عن نص "حمام رومانى" للكاتب البلغارى برانسيلاف استروتايف.