شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد عبد العزيز يرتجل كلمته فى افتتاح القومى للمسرح.. ويحيى عامل الستار والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صعد النجم أحمد عبد العزيز للمسرح لإلقاء كلمته فى افتتاح المهرجان القومى للمسرح، بصفته رئيسا للمهرجان، وقال عبد العزيز إن الوقت لم يسعفه لتحضير كلمته.

وصرح رئيس المهرجان: "فى ذهنى قائمة طويلة من الأسماء أتوجه إليها بكل شكر، تبدأ بوزيرة الثقافة، ومجدى صابر، وتنتهى بعم فتحى الذى فتح الستار معلنا بدء الحفل .

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وصرح عبد العزيز: "قائمة التكريم طويلة والاختيار صعب، فكل الشكر لأساتذتنا الذين افتتحوا الحفل والذين سيختتمونه".

وأضاف: "بذلنا جهدا كبيرا من أجل هذا المهرجان آملين بأن ندفع عجلة المسرح المصرى دفعة نستعيد بها قوتنا الناعمة".

وناشد أحمد عبد العزيز، فى ختام كلمته، القائمين على إنشاء المدن الجديدة بأن يكون هناك مسرح أو مسرحان لأن المسرح لا بد أن يقوم بدوره فى المجتمع وينقذنا من التطرف والإرهاب، فلكى ننشء جيلا جديدا مستنيرا لا بد أن يكون هناك مسرح فى كل مدرسة.