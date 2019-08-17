شكرا لقرائتكم خبر عن "بلا دليل" و"حواديت الشانزليزيه".. مسلسلات الـموسم الشتوى تعود للبلاتوهات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعود مسلسلات الموسم الشتوى للتصوير مرة أخرى، وذلك عقب إنتهاء أجازة عيد الأضحى، والتى أستمرت أسبوع كامل، وتستأنف أسرة مسلسل "بلا دليل" بطولة النجمين درة وخالد سليم التصوير غدا الأحد فى الديمور الرئيسى للعمل، حيث انتهى فريق العمل من تصويرأسبوعين كاملين من المسلسل قبل أجازة عيد الأضحى، وهو العمل الذى تعتمد فكرته على الإثارة والتشويق، وتدرو أحداثه فى 45 حلقة، ويشارك فى بطولته نيكولا معوض، حازم سمير، إسلام جمال، عمر الشناوي، جمال عبد الناصر، أشرف زكي، أنعام الجريتلي، أحمد كرارة، ديانا هشام، شيرين عرفة، مها نصار، محمد لطفي شاهين وهاجر الشرنوبي وباقة من النجوم، وقصة وسيناريو وحوار إنجي علاء وإخراج منال الصيفي وإنتاج شركة سينرجى.

اما أسرة مسلسل "حواديت الشانزليزيه" تعود للتصوير مرة أخرى خلال الأيام المقبلة ، وهو مسلسل تدور أحداثه فى حقبة الخمسينيات، وينتمى لنوعية أعمال الـ45 حلقة بطولة إياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، إنجى المقدم، إدوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وتدور أحداثه فى فترة الخمسينات والحياة الاجتماعية فى هذه الحقبة الزمنية.