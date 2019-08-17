نبيل الحلفاوي يهاجم جريشة: "كروت الإرهاب جابت نتيجة"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:
أبدى الفنان نبيل الحلفاوي غضبه من أداء جهاد جريشة، حكم مباراة الأهلي وبيراميدز، في إطار مباريات كأس مصر.
وسأل أحد متابعي الحلفاوي عن رأيه في أداء جريشة فرد قائلًا: "خسارة.. مشكلة لما تبقى عاوز تثبت حاجة، كروت الإرهاب المسبقة بتجيب نتيجة، مافيش فايدة".
ورد على متابع آخر سأله عن الحكم: "مؤسف.. المفروض إنه واحد من أفضل حكامنا".
كما أعاد نشر تغريدة لأحد متابعيه، أشار إلى وجود ضربة جزاء واضحة للأهلي.
ويتقدم بيراميدز على الأهلي بنتيجة هدف مقابل لا شيء، ما يعني خروج الأهلي من بطولة كأس مصر، إذ انتهت المباراة بهذه النتيجة.
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