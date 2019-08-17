صور| كارول سماحة تعلق على مشاركتها بمهرجان "إهمج": "لا توجد كلمات تصف ما حدث"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- الخليج 365:

نشرت الفنانة كارول سماحة مجموعة من الصور من حفلها، الذي أقيم ضمن فعاليات الدورة التاسعة من مهرجان إهمج السياحي في لبنان.

وعلقت سماحة على الصور: "لا توجد كلمات قادرة على وصف ما حدث في مهرجان إهمج أمس، مزيج من المشاعر الشديدة المختلطة، عليك أن تعيش الأمر لتعرف بالضبط ما أقوله.. شكراً لكم".

وأحيت كارول الليلة الثانية من مهرجانات إهمج السياحية في لبنان، وهي المشاركة الأولى لها فيه، حيث أطلق الجمهور على كارول لقب "القوية" و"المتمردة" و"المتجددة" دائما.