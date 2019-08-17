خاص| أول ظهور لرمسيس مرزوق بعد خضوعه لعملية جراحية



محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

حضر مدير التصوير السينمائي الكبير رمسيس مرزوق، حفل افتتاح الدورة الـ12 للمهرجان القومي للمسرح المصري.

وأكد الفنان الكبير، في تصريح خاص لمصراوي، إنه بصحة جيدة الآن، كما سيتم تكريمه يوم الثلاثاء المقبل، من مركز الإبداع الفني، تحت إشراف المخرج الكبير خالد جلال.

وكان رمسيس مرزوق، قد أجرى عملية جراحية الأسبوع الماضي، لتركيب جهاز لتنظيم ضربات القلب.