"إنجاز عظيم ومصر فخورة بكم".. نجوم الفن يهنئون منتخب اليد عقب صعوده لنهائى كأس العالم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هانى صابر:

تفاعل نجوم الفن مع فوز المنتخب الوطني للناشئين لكرة اليد، على نظيره البرتغالي بنتيجة 41/ 36 في المباراة التي أقيمت بينهما مساء اليوم، في دور نصف نهائى بكأس العالم المقام في مقدونيا، ليتأهل المنتخب الوطني إلى النهائي.

ونرصد لكم في هذا التقرير أبرز تعليقات نجوم الفن:

عمرو عبد الجليل

هنأ الفنان عمرو عبد الجليل، لاعبي المنتخب الوطني لكرة اليد للناشئين على صعودهم للنهائي، عبر حسابه على "إنستجرام": "مبروك لرجال منتخب مصر الوصول لنهائي كأس العالم لكرة اليد".

محمود البزاوي

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فيما قال الفنان محمود البزاوي عبر حسابه على "تويتر": "منتخب كرة اليد للناشئين بيكتب تاريخه بحروف من دهب.. جيل صنع المستحيل وحقق إنجاز عظيم بالصعود لنهائي كأس العالم.. أرجو الاهتمام بالجيل ده، عشان الصورة دي تتكرر في كل البطولات القادمة".

نبيل الحلفاوي

وقال الفنان نبيل الحلفاوى عبر حسابه على"تويتر": "لأول مرة فريق غير أوروبي في نهائي بطولة عالم لكرة اليد.. ألف مبروك يا أبطال.

مصر فخورة بكم".

أحمد صلاح حسني

بينما قال الفنان أحمد صلاح حسنى عبر "تويتر": "ألف مليون مبروك.. مصر إلي النهائي.. رجالة رجالة رجالة.. أبطال اليد".