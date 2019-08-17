تراند اليوم : عودة مفاجئة لـ" سعد المجرد" للمغرب.. ما الأمر...

وكان المجرد قد نشر صورة له على إنستجرام، حيث علق على الصورة قائلا: "البيت الحلو.. الله على راحة بين أحضان الوالدين، اللهم لك الحمد".
وأعاد والد المجرد نشر الصورة نفسها على فيسبوك وعلق عليها: "مرحبا بك ابني حبيبي في بيتك، وسط عائلتك وفي أحضان بلدك. الحمد لله".
وقالت وسائل إعلام محلية إن الفنان المغربي عاد إلى المملكة يوم الخميس الماضي، وذلك بعد حصوله على تصريح مؤقت من السلطات الفرنسية، كما أشارت إلى أنه "يحضّر لعمل جديد سيصور في المغرب".
ومن المفترض أن يعود المجرد إلى باريس لحضور محاكمته بتهمة "استخدام العنف الجنسي" وليس "الاغتصاب"، وهي التهمة التي وجهت إليه في قضية تعود تفاصيلها إلى نهاية العام 2016.
يذكر أن القضاء الفرنسي كان قد أمر سابقا بوضعه تحت المراقبة القضائية بانتظار محاكمته، وذلك بناء على شكوى تقدمّت بها ضدّه شابة تقول إنه اعتدى عليها في مدينة سان تروبيه الساحلية الجنوبية.
وطلبت النيابة العامة وقتها حبس المجرد احتياطيا بانتظار محاكمته، لكن قاضي الحريات قرّر بعد الاستماع إليه إطلاق سراحه وإبقائه تحت الرقابة القضائية، ثم تقرر في مايو الماضي متابعته بـ"استخدام العنف الجنسي" وليس الاغتصاب.
وكان سعد المجرد قد حقق مؤخرا نجاحا كبيرا بالديو الغنائي "إنساي" مع الفنان المصري محمد رمضان، إذ حقق فيديو كليب الأغنية أكثر من 92 مليون مشاهدة على موقع يوتيوب.